Расписание "Сапсанов" между Москвой и Петербургом изменится в ноябре

В 15 по 19 ноября "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить по другому расписанию из-за ремонтных работ на станции "Вышний Волочек".

"В связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станции "Вышний Волочек" ОЖД внесены изменения в расписание поездов "Сапсан", курсирующих в период с 15 по 19 ноября 2021 года", - предупредили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Отменены будут поезда №756 Санкт-Петербург - Москва и №766 Москва - Санкт-Петербург. Другие поезда, курсирующие между двух столиц, а также между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом, будут ходить с изменениями.

Подробная информация о временном графике движения поездов опубликована на официальном сайте РЖД.