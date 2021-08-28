Шойгу: США оставили в Афганистане много высокоточного оружия

Соединенные Штаты оставили в Афганистане много высокоточного оружия, заявил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Он также отметил, что российское оборонное ведомство ведет анализ рисков и угроз в Афганистане. "Это и, безусловно, наркотики, это и большое количество оружия, которое попало, это оружие переносное высокоточное - это ПЗРК и ПТУРы", - сказал он в интервью для канала "Соловьев Live" на YouTube.

Ранее сообщалось, что США приступили к выводу своего военного контингента и вывозу оборудования из аэропорта Кабула.