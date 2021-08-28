Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкесии, среди которых – депутат парламента Олег Жедяев и Ренат Акбаев, а также нынешний глава республики Рашид Темрезов.

"Президент России В.В. Путин представил в Народное собрание (Парламент) КЧР следующих кандидатов на должность главы КЧР: Акбаев Ренат Анзорович – депутат НС (парламента) КЧР, председатель комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ; Жедяев Олег Евгеньевич – депутат НС (парламента) КЧР; Темрезов Рашид Бориспиевич – глава КЧР", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Народного собрания республики.