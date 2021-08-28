В аэропортах Москвы задержано более 40 рейсов

В аэропортах Москвы задержано или отменено 45 рейсов, говорят данные сервиса "Яндекс. Расписания".

В Домодедово задержано 13 вылетов, а еще пять – отменено, во Внуково отменили 12 рейсов и задержали такое же число вылетов.

"Также в Шереметьево отменено два рейса, а один — задержан. Информации о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет", - пишет "Газета.ru", уточняя, что данных о причинах задержек и отмены рейсов нет.

"Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы в штатном режиме. Задержек и отмен рейсов, вызванных работой аэродромных служб, нет. Причины переноса или отмены рейсов, не связанные с работой воздушной гавани, необходимо уточнять у авиаперевозчиков", - комментирует пресс-служба воздушной гавани.