Карпин ответил на вопрос о капитане Сборной России

Сборная России по футболу еще не определилась с тем, кто будет капитаном команды, сообщил главный тренер сборной Валерий Карпин.

По его словам, решающее голосование может состояться завтра. "С капитаном еще не определились. Может, завтра решим. Будет ли голосование? Не решили", - сказал наставник сборной.

Ранее капитаном команды на чемпионате Европы был нападающий Артем Дзюба. На сентябрьские матчи сборной он приглашен не был.