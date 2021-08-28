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Раскрыто громкое ограбление в Чохатаури

Раскрыто громкое ограбление в Чохатаури

Грузинские правоохранители раскрыли ограбление в Чохатаури (Гурия). Подозреваемый задержан, информирует пресс-служба МВД Грузии.

Установлено, что 25 августа обвиняемый ограбил заправочную станцию ​​на улице Мераба Костава в Даба Чохатаури. Угрожая применением оружия, он забрал деньги у оператора и скрылся с места происшествия.

Злоумышленник был задержан в собственном доме, передает Sputnik Грузия, добавляя, что в ходе проведенного обыска сотрудниками полиции была обнаружена и изъята в качестве вещественных доказательств часть денег, полученных в результате ограбления, и орудие преступления – пневматический пистолет.

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

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Вестник Кавказа

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