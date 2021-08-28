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Гран-при Турции Формулы 1 перенесли на более поздний срок

Гран-при Турции Формулы 1 перенесли на более поздний срок

16-й этап чемпионата мира Формулы-1 - Гран-при Турции стартует не 3 октября, как это планировалось сначала, а 10 октября.

"Гоночный уик-энд состоятся 8-10 октября из-за обязательного 10-дневного карантина для возвращающихся из Турции", - пишет YeniŞafak.

Ранее сообщалось, что гран-при Турции, проведение которого было запланировано на 11-13 июня, был отменен из-за ограничений на поездки в связи с эпидемиологической ситуацией стране, но позже был снова включен в календарь.

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