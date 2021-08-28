США выводят войска из аэропорта Кабула

США приступили к выводу своего военного контингента и вывозу оборудования из аэропорта Кабула, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы начали сворачиваться", - сказал он, не назвав при этом конкретных цифр.

По словам генерал-майора Уильяма Тэйлора, самолетами вывозится оборудование, как и планировалось изначально.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту остаются менее четырех тысяч американских военных по сравнению с почти шестью тысячами в разгар эвакуационной операции, напоминает РИА Новости.