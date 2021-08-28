Сборная России проводит первую открытую тренировку при Карпине

В эти минуты проходит первая открытая тренировка сборной России по футболу после назначения на пост главного тренера Валерия Карпина, футболисты готовятся к сентябрьским матчам отборочного цикла ЧМ-2022

Участие в тренировке принимают – Андрей Лунёв, Дмитрий Чистяков, а также Денис Черышев и Алексей Миранчук. Голкипер Маринато Гильерме тренируется в зале по индивидуальной программе.

Первый матч под руководством Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября, россияне сыграют в Москве с командой Хорватии, сообщает "Чемпионат".