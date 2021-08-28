Мехрибан Алиева поздравила атлета сборной Азербайджана с мировым рекордом

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила атлета азербайджанской сборной Гамида Гейдари, завоевавшего "золото" на летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

"Наша очередная победа! Атлет нашей сборной Гамид Гейдари завоевал седьмую золотую медаль для Азербайджана! В соревнованиях по метанию копья он показал результат 51,42 м, и это стало новым мировым рекордом. Искренне поздравляю нашего спортсмена и желаю национальной сборной новых достижений!" – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Мехрибан Алиевой в Instagram.