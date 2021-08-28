Гамид Гейдари завевал золото в Токио и установил мировой рекорд

Атлет из Азербайджана Гамид Гейдари установил мировой рекорд в Токио в метании копья - 51,42 м, завоевав золото XVI летних Паралимпиады-2020.

"Соперники были сильными, но я верил в свои силы и завоевал золото Паралимпиады с мировым рекордом! Посвящаю победу всему азербайджанскому народу. Спасибо всем за поддержку", - сказал спортсмен.

В настоящее время в активе азербайджанской сборной девять наград, из которых семь золотых и две бронзовые медали.