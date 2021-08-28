Заключенные в Грузии смогут бесплатно поговорить с родными

Заключенные, находящиеся в тюрьмах Грузии, получили в подарок по 15 минут телефонного разговора, сообщили в Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии. Уточняется, что акция проведена в связи с праздником Успение Божьей матери.

"Финансирование телефонных разговоров частично компенсирует дефицит связи с внешним миром, которую создал запрет на долгосрочные свидания для предотвращения распространения коронавируса", - приводит сообщение Sputnik Грузия.

Уточняется, что лимиты разговора в каждой тюрьме разные, они связаны с режимом учреждения.