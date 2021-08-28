Макрон: Франция продолжит борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке

Борьба с терроризмом на Ближнем Востоке не окончена, завил президент Франции Эмманюэль Макрон, подчеркнув, что ВС республики останутся в этой стране и в регионе в целом.

"Мы сохраним наше присутствие в Ираке так долго, как это потребуется для борьбы с терроризмом и до тех пор, пока нас попросят власти этой страны", - сказал он журналистам после Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству.

Далее французский лидер подчеркнул, что это не будет связано с решением Вашингтона о сохранении или выводе их сил из региона. "Мы продолжим инвестиции в иракскую армию и подготовку их солдат", - заверил он, отметив, что в настоящее время в регионе базируются 800 военнослужащих ВС Франции.