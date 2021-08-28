США сообщили о ликвидации двух главарей ИГИЛ в Афганистане

Авиаудар ВС США уничтожил двух главарей ИГИЛ в Афганистане (заращенная в России террористическая группировка), еще один был ранен. Об этом сообщил генерал-майор Уильям Тэйлор.

"Я могу подтвердить по мере поступления новой информации, что две высокопоставленные цели ИГИЛ были убиты, один ранен", - сказал он в ходе брифинга в Пентагоне.

Тэйлор также отметил, что в результате авиаудара потерь среди мирного населения нет.