Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили азербайджанских спортсменов-победителей Паралимпиады-2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравили азербайджанских спортсменов, завоевавших золотые медали на летних Паралимпийских играх в Токио.

В своем Twitter-аккаунте глава государства отметил, что число золотых медалей, завоеванных сборной Азербайджана на летних Паралимпийских играх "Токио-2020", достигло шести. "По этому случаю искренне поздравляю Севду Велиеву, Ханым Гусейнову и Гусейна Рагимли, завоевавших очередные золотые медали, и желаю нашей команде новых достижений!" - говорится в сообщении президента.

Первый вице-президент Азербайдажна Мехрибан Алиева, в свою очередь, также опубликовала поздравление для победителей Паралимпийских игр.

"От всей души поздравляю наших спортсменов – обладателей золотой медали Шахану Гаджиеву, Вюгара Ширинли, Рамана Салеха, Севду Велиеву, Ханым Гусейнову и Гусейна Рагимли, обладателей бронзовой медали Парвина Мамедова и Намига Абаслы с яркой победой!" - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Мехрибан Алиевой в Instagram.

"Продемонстрировав отличную физическую подготовку и непреклонное стремление к победе, вы достойно представили Азербайджан на XVI летних Паралимпийских играх "Токио-2020". Ваш высокий результат является свидетельством вашего мастерства, отличной подготовки, целеустремленности и силы воли! Желаю всем вам и другим членам нашей национальной паралимпийской сборной крепкого здоровья, новых достижений и всего самого доброго!" – говорится в поздравлении.