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Ставропольские белки полакомятся злаковым печеньем

Ставропольские белки полакомятся злаковым печеньем

Гости и жители Ставрополя любят угощать местных белок и птиц разными лакомствами, однако не все продукты подходят для животных и пернатых, поэтому администрация Комсомольского пруда и предприятия общепита разработали специальное печенье, состоящее из злаковых смесей.

Птиц ждет угощение в виде сердца с продетой веревочкой. Такое печенье можно подвесить на любую ветку. А для грызунов предназначены гостинцы круглой формы, которые можно положить в специальные домики, находящиеся на территории водоема.

Приобрести корма можно в фудкортах на территории Комсомольского пруда, сообщили в мэрии города, отметив, что все средства от реализации продукции будут направлены на содержание жителей парка.

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Вестник Кавказа

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