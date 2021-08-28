Власти Грузии восстановят погибшие от града виноградники

Власти Грузии сделают все, чтобы помочь владельцам виноградников, пострадавших в результате града в Кахети, заявил глава департамента по вопросам отношений с регионами администрации правительства Лери Барнабишвили.

Ранее сообщалось, что град и ветер повредили более четырех тысяч гектаров виноградников муниципалитетах Кварели, Телави и Гурджаани.

"Сельчане не останутся один на один с результатами стихии. Правительство, министерство, мэрия, администрация мобилизованы на помощь населению. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им", - приводит слова Барнабишвили Sputnik Грузия.

Далее он отметил, что поврежденная инфраструктура будет восстановлена в ближайшее время. Данные по компенсациям будут названы после завершения работы спецкомиссии, оценивающей состояние пострадавших сел.