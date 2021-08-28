Авария с трамваем унесла жизнь в Краснодаре

Один человек погиб и двое были госпитализированы в результате аварии с участием трамвая и легкового автомобиля в центре Краснодара

Как сообщили в пресс-службе городского управления внутренних дел, ДТП произошло на пересечении улиц Базовской и Гоголя.

Согласно предварительной информации, водитель Kia на нерегулируемом перекрестке столкнулся с трамваем. "В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля, 26-летняя девушка. Также госпитализированы 25-летний водитель и 23-летний пассажир Kia", - приводит слова собеседника в ведомстве ТАСС.

По словам представителя управления в настоящее время сотрудники ДПС проводят проверку по факту ДТП.