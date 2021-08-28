Жители Таганрога сгребают комаров руками

Жители хутора Красный Десант, находящегося неподалеку от Таганрога, опубликовали в соцсетях видео, на кадрах запечатлены полчища комаров.

Их настолько много, что людям приходится буквально сгребать насекомых с себя.

По словам доцента кафедры зоологии Южного федерального университета Алексея Тихонова, это явление – не редкость для региона, и объясняется тем, что скопления комаров возникают из-за того, что насекомые синхронно выходят из куколок.

Зоолог отметил, что эти комары не опасны для человек, пишет РИА Новости со ссылкой на портал 161.ru.