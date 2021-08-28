Ученые: кофе снижает риск инфаркта

Ежедневное употребление кофе снижает вероятность развития заболеваний сердца: согласно исследования профессора Центра сердца и сосудов Университета Земмельвейс в Венгрии Юдит Симон, среди людей, выпивающих по три чашки кофе в день, риск смерти от инфаркта ниже на 21%, от других сердечно-сосудистых заболеваний – на 17%, по остальным причинам – на 12%, приводит данные портал Medical News.

Участниками эксперимента стали 468 тыс человек без признаков сердечных заболеваний в возрасте около 56 лет. Они были разделены на три группы.

В первой оказались те, кто не пьет кофе регулярно (22,1%), вторую составили участники, выпивающие от половины до трех чашек в день (58,4%), в третьей оказались те, кто употреблял более трех чашек (19,5%).