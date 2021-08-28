Минздрав отнес школьников к группе риска по тяжелой форме коронавируса

Более 500 тыс несовершеннолетних, заразившихся новым типом коронавируса оказались школьниками, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

В этой связи он обратил внимание на то, что охрана здоровья школьников является одним из общегосударственных приоритетов. "Нельзя забывать, что мы продолжаем находиться в периоде пандемии коронавируса", - сказал он в ходе выступления на традиционном Общероссийском родительском собрании.

"Сейчас большинство регионов восстановили проведение профосмотров и эта работа должна быть, вне всякого сомнения, продолжена", - акцентировал внимание он, добавив, что в настоящее время важно, чтобы осуществлялся высокий уровень информационной и профилактической работы среди учащихся.