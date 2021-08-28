Орлов раскритиковал Дзюбу

Спортивный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего "Спартака" Александра Соболева и форварда "Зенита" Артема Дзюбу за стагнацию.

Так, по его словам, фаталисты больше не совершенствуются: главная цель для них – подписание контракта. "Подпишут контракт – и начинают меньше тренироваться. Самое главное – они больше не растут… все остановились в совершенствовании самого себя", - сказал он, подчеркнув, что как любой творческий человек, игрок должен совершенствоваться.

Говоря о возрасте футболистов, комментатор отметил, что Роналду и в 36 лет отлично играет. "В свое время англичанин Стэнли Мэтьюз вообще до 50 лет играл", - сказал он, выступая в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге.

В этой связи Орлов отметил, что сегодня к услугам футболистов медицинские технологии.