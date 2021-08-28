В Ставрополе усилили борьбу с карантинными растениями

В соответствии с поручением мэра Ставрополя Ивана Ульянченко, в городе была усилена борьба с карантинными растениями.

"Мы должны очистить от амброзии улицы вдоль красной линии и территории возле социально значимых объектов", - акцентировал внимание он сотрудников управляющих компаний и ТСЖ.

В пресс-службе мэрии также добавили, что при обнаружении зарослей карантинной травы в своем дворе необходимо обращаться в жилищную инспекцию.

Ранее сообщалось, что в середине августа в городе начался месячник по борьбе с амброзией, в ходе которого только в Промышленном районе покосили 650 тыс кв м и обработали около 450 кв м газонов.