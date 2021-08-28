Фура с цементом протаранила легковушку на ЦКАД: пострадали пять человек

Автоавария с участием фуры и легкового автомобиля произошло на ЦКАД в Новой Москве, информирует столичное управление ГИБДД. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Уточняется, что водитель Subaru остановился на обочине ЦКАД, через некоторое время в стоящую легковушку въехала фура с цементом, сообщает ведомство.

Также стало известно, что среди получивших травмы двое детей. Девочке, предварительно, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Остальных пострадавших осматривают медики, передает ТАСС.