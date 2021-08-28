"Ласточки" из Москвы в Минск станут вдвое длиннее

С 1 сентября "Ласточки" между Москвой и Минском станут вдвое длиннее - направление пользуется спросом.

"Из-за высокого спроса на поездки скоростными "Ласточками" Москва - Минск холдинг "РЖД" в два раза увеличивает количество вагонов в одном из электропоездов. Это позволит предложить пассажирам больше билетов, сохранив привычное расписание и комфорт. Впервые сдвоенным составом (10 вагонов) "Ласточка" №721 отправится из Москвы в Минск 1 сентября", - сообщили в пресс-службе РЖД.

С начала курсирования "Ласточек" между двух столиц, ими воспользовались уже 170 тыс пассажиров (с 30 апреля). "Спросу способствует современный подвижной состав и комфортное время в пути (6 часов 55 минут), а также гибкая ценовая политика. В зависимости от периода отправления и заполняемости поезда скидка может достигать 20%, а пассажирам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется скидка 50% (по территории РФ) " - уточнили в пресс-службе.

Маршрут обслуживают "Ласточки" в комплектации "Премиум", вагоны оснащены системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха и другими нововведениями для удобства пассажиров.