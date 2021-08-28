В Минобороны заявили о возможном переходе боевиков из Афганистана в страны ОДКБ

Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу, находясь с рабочим визитом в Казани, заявил о правильных предупреждающих действиях стран ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане.

В своей речи он также выступил за дальнейшее развитие военного сотрудничества в рамках организации.

"События в Афганистане, всё, что там происходит, как раз дали нам понять, что мы все делаем правильно в части ОДКБ", - приводит его слова "Интерфакс".

Шойгу подчеркнул, страны ОДКБ начали проводить совместные учения в связи с развитием событий в Афганистане. Так, Россия провела ряд маневров и учений с Таджикистаном и Узбекистаном.

"Мы, естественно, в полном контакте с членами ОДКБ по Афганистану. Поэтому наше взаимодействие в рамках ОДКБ должно укрепляться", - отметил министр.

Глава ведомства добавил, что события в Афганистане могут вызвать переход боевиков в страны ОДКБ, а также увеличить наркотрафик. "И, конечно нам бы не хотелось, чтобы на наши территории, территории стран ОДКБ, все это перешло и переползло", - сказал Шойгу, заявив, что программа по перевооружению ВС Казахстана, Киргизии и Таджикистана будет продолжена.

В заключении Шойгу пожелал, чтобы в Афганистане сформировалось коалиционное правительство и наступило спокойствие.