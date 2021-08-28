В России увеличилось число преступлений, связанных с пропагандой терроризма

В России на 50% увеличилось количество преступлений, связанных с публичным оправданием и пропагандой терроризма. Об этом говорится в статистике МВД о состоянии преступности

В ведомстве заявили, что с января по июль 2021 года в России зарегистрировано 243 преступления по статье 205.2 УК РФ ("публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), что на 50% больше аналогичного периода 2020 года.

Стоит добавить, что число IT-преступлений в России возросло почти на 16%. Сотрудниками МВД зарегистрировали 316 тыс таких случаев.