Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с трагедией в Казахстане

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованием главе Казахстана Касым Жомарту Токаеву в связи со взрывами на военных складах в Жамбылской области, сообщает пресс-служба Кремля.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.

Напомним, что в связи со взрывом в воинской части в Жамбылской области Казахстана, в результате которого погибли 13 человек, 29 августа объявлен в республике днем общенационального траура.