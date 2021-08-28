"Канатку" обновят за 34 миллиона лари на курорте в Сванети

Власти Грузии направят на строительство ультрасовременной канатной дороги на горнолыжном курорте Хацвали (регион Сванети) 34 млн лари, рассказала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

"Хотя все наши ресурсы направлены на борьбу с пандемией, мы, в первую очередь господин премьер-министр, наша команда, приняли решение построить новую ультрасовременную канатную дорогу в очень быстром темпе. Это инвестиции в размере около 34 млн лари, которые, как мы знаем, возвратятся к нам в десятикратном размере", - приводит ее слова Sputnik Грузия.

Глава Минэкономики уточнила, что новая "канатка" появится в Хацвали уже к следующему туристическому сезону, причем строиться она будет в ускоренном темпе.

Согласно распоряжению правительства Грузии, бывшая компания по развитию горных курортов ООО МTS обязана демонтировать неработающую канатную дорогу Хацвали-Зурулди и установить вместо нее новую, а также обеспечить необходимую инфраструктуру, включающую системы регистрации и сопутствующее оборудование, не позднее 31 декабря текущего года.