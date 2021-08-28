Причастный к терактам в Кабуле уничтожен беспилотником

Вооруженные силы США провели спецоперацию, в ходе которой был уничтожен боевик запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, причастный к терактам в Афганистане, сообщает пресс-служба Пентагона

Отмечается, что американцы нанесли воздушный удар по террористу в провинции Нангархар с помощью беспилотника. В военном ведомстве США добавили, что жертв среди гражданских лиц нет.

Напомним, что в результате серии терактов в столице Афганистана погибли около 170 человек, в том числе 13 американских военных.