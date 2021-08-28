"Заминированный" самолет Москва – Геленджик вылетел из Домодедово

На борту самолета Москва – Геленджик, о минировании которого сообщили сегодня неизвестные, не обнаружили взрывных устройств, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Пассажирский самолет Москва - Геленджик вылетел из Домодедово в 13:32 по московскому времени. Опасных предметов на борту найдено не было", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что "при поступлении анонимных угроз предусмотрены дополнительные процедуры для обеспечения безопасности". "Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия, включая дополнительную проверку багажа и бортовых запасов", - сказано в сообщении.

Напомним, что анонимный звонок об угрозе взрыва на борту самолета Москва – Геленджик поступил сегодня в аэропорт Домодедово.