Пловцы из России выиграли Паралимпиаду с мировыми рекордами

Российские пловцы Роман Жданов и Андрей Граничка завоевали золотые медали Паралимпийских игр в Токио.

Жданов стал первым в плавании на дистанции 150 метров, показав время 2 минуты 21,17 секунд и установив мировой рекорд.

Граничка пришел к финишу первым в заплыве на 200 метров. Он также установил новый рекорд мира, пройдя дистанцию за 1 минуту 25,13 секунд.

Стоит отметить, что Россия на Играх завоевала уже 13 наград высшего достоинства.