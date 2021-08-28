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Граждан Пакистана со взрывным устройством задержали в Кабуле

Граждан Пакистана со взрывным устройством задержали в Кабуле

Наподалеку от здания посольства Туркменистана в Кабуле задержали граждан Пакистана, имевшие при себе взрывное устройство, сообщает издание Hindustan Times.

"Заслуживающие доверия сообщения из Кабула свидетельствуют о том, что представители движения "Талибан" задержали двух граждан Пакистана с самодельным взрывным устройством у посольства Туркменистана после теракта в аэропорту Кабула", — пишет газета.

Напомним, что 26 августа в Кабуле прогремело несколько взрывов, в результате которых погибло около 170 человек. Ответственность за теракты взяла запрещенная в России организация ИГИЛ.

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