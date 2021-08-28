В Дагестане ребенок выпил бензин-растворитель и умер

В Кизляре полуторагодовалая девочка скончалась после употребления растворителя, сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана.

"В городскую больницу Кизляра накануне была доставлена полуторагодовалая девочка с сильным химическим отравлением. Она выпила растворитель уайт-спирит. Ребенок поступил в состоянии клинической смерти, несмотря на все реанимационные мероприятия, к сожалению, врачи не смогли спасти жизнь девочке", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ребенок получил ожог пищевода с системными осложнениями и поражением сердечно сосудистой и дыхательной системы.

Стоит добавить, что прокуратура Дагестана начала проверку, по результатам которой будут приняты меры.