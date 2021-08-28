Ниагарский водопад засветится цветами флага Узбекистана

Водопад Ниагара подсветят в цвета флага Узбекистана, это произойдет в честь Дня независимости республики. Об этом на своей странице в Twitter написал посол в США и Канаде Жавлон Вахабов.

"Отличная новость! Только что подтвердили. Водопад Ниагара будет подсвечен в цвета флага 1 сентября в 10.30 вечера в честь 30-летнего юбилея независимости Узбекистана", - сказано в сообщении.

Ранее Ниагарский водопад подсвечивали цветами флагов Азербайджана, Грузии, Армении и Украины.