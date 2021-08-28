Пострадавшие при взрыве газа в Дагестане дети получили около 50% ожогов
Состояние двух детей, пострадавших в результате взрыва газа в Махачкале, остается, сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана.
"Мальчик 12 лет с ожогами 55% поверхности тела и второй мальчик 13 лет с ожогами 45% тела находятся на лечении в реанимации Ожогового центра РКБ. Состояние их расценивается как тяжелое", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по факту происшествия начата доследственная проверка.
Напомним, что 27 августа в нежилом помещении Махачкалы взорвался газ. Двое детей, которые проходили мимо, получили тяжелые травмы.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться