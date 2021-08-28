Главная » Новости

Пострадавшие при взрыве газа в Дагестане дети получили около 50% ожогов

Пострадавшие при взрыве газа в Дагестане дети получили около 50% ожогов

Состояние двух детей, пострадавших в результате взрыва газа в Махачкале, остается, сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана.

"Мальчик 12 лет с ожогами 55% поверхности тела и второй мальчик 13 лет с ожогами 45% тела находятся на лечении в реанимации Ожогового центра РКБ. Состояние их расценивается как тяжелое", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по факту происшествия начата доследственная проверка.

Напомним, что 27 августа в нежилом помещении Махачкалы взорвался газ. Двое детей, которые проходили мимо, получили тяжелые травмы.

1550 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!