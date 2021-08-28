Крымские травы: природные помощники организма

Флора Крыма чрезвычайно богата: здесь насчитывается примерно 2400 видов, из которых 77 – деревья, 113 – кустарники. Есть и те, что занесены в Красную книгу, их на полуострове 118, что говорит об уникальности местности, климата и ландшафта в целом. Крымские травы – кладезь целебных компонентов для тех, кто ценит традиционные методы медицины, которые наряду с искусственно созданными препаратами поддерживают здоровье организма. Хорошее самочувствие, красота, молодость, оптимистичное настроение – всё это подвластно травам, произрастающим на территории полуострова.

С повышенным давлением и стрессом помогут справиться:

– Чабрец (или тимьян). Душистое, богатое эфирными маслами растение, знакомое каждому по кулинарным рецептам. Что более важно: чабрец отлично заваривать в чай тем, кто страдает от сердечнососудистых заболеваний, повышенного сахара в крови, давления, неврозов и депрессии.

– Лен. Благодаря высокому содержанию омега-3 (около 50%) это травянистое растение разжижает кровь и помогает снизить артериальное давление. В современном мире набирает популярность из-за своих чудодейственных свойств: предотвращает атеросклероз (поддерживает уровень холестерина), снижает уровень глюкозы в крови, а также является прекрасным антиоксидантом.

– Лаванда. Одна из главных достопримечательностей летнего Крыма - огромные лавандовые поля. Лаванда оказывает седативный эффект на нервную систему, помогает справиться с судорогами. Её можно добавлять как специю к блюдам или заваривать вместе с другими любимыми травами.

В борьбе с простудными, респираторными заболеваниями поддержку окажут:

– Ромашка. Испокон веков считается первым ”спасителем" при выявлении симптомов простуды. Кашель, боль в горле, воспаление, пониженный иммунитет, осложнённое дыхание – со всем этим поможет крымская ромашка, произрастающая в диких полях вдалеке от автострад. В наше время желательно регулярно пить ромашковый чай для профилактики вирусных заболеваний.

– Крапива. Любимица народной медицины, крапива известна как один из главных помощников для восстановления при простудных заболеваниях. Она обладает противовоспалительными, бактерицидными, отхаркивающими, мочегонными свойствами, что делает её незаменимой при лечении.

– Душица. Иммуностимулирующее, отхаркивающее, мочегонное растение, обладающее прекрасным ароматом, широко используется в фитотерапии с самых давних пор. Её даже упоминали выдающиеся мыслители Аристотель и Аристофан.

Для поддержания здорового состояния кожи можно обратить внимание на следующие крымские травы:

– Календула. Отваром из календулы лекарственной следует протирать лицо утром и вечером, чтобы мягко очистить от загрязнений, успокоить, снять воспаления и восстановить кожу.

– Зверобой. Состав этого прекрасного травянистого растения уникален. Зверобой поможет придать коже тонус, вернуть ей подтянутый вид и приостановить процессы старения, предотвращает появление угревой сыпи за счет антибактериального эффекта.

– Мята. Ароматное, ассоциирующееся с долгожданной прохладой растение сужает поры, нормализует состояние капилляров, выводит из кожи токсины.

В Крыму работает много компаний, специализирующихся на изготовлении лечебного чая и натуральной косметики, в состав которых входят крымские целебные травы.

– ”Floris”, с 2011 года выпускающая чаи и тизаны (бескофеиновые напитки) из натуральных ягод, трав, цветов и листьев. Небольшое семейное предприятие, ценящее в первую очередь качество сырья и технологии, не наносящие вред человеческому организму;

– "Крымский букет” – это коллекция рассыпных и пакетированных чаёв. В их состав входят травы, ягоды, цветы, собранные в заповедных, экологически чистых зонах Крыма. Чаи этой компании ароматные, вкусные, подходящие для разных настроений, времён года и суток;

– ”Мануфактура Дом природы” – современное производство, ручной труд, любовь, вложенная в каждый элемент продукции. Средства не тестируются на животных, они безопасны, сертифицированы. В ассортименте компании мыло (всё начиналось именно с его производства), уходовая косметика для лица, тела и волос, декоративная косметика;

– ”Крымская Роза” – старейшее предприятие по изготовлению продукции с использованием крымских трав. В 1927 года началась его история с первых посадок эфиромасличных культур. Эта компания широко известна по всей России своими аромамаслами, средствами по уходу за кожей, волосами.

Перед тем как использовать травы, стоит обратить пристальное внимание на особенности организма, ведь растительные препараты, как и любые другие лечебные средства, имеют противопоказания.