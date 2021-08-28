Кухня Узбекистана рассказывает о его истории и культуре

Узбекистан готовится к празднованию 30-летия независимости. К празднику Euronews подготовил материал-исследование истории и культуры страны через ее кухню. Узбекистан был заселен с тех пор, как неандертальцы впервые поселились здесь в каменном веке, примерно от 300 тысяч до 40 тысяч лет назад. По словам Софи Ибботсон, официального посла Узбекистана по туризму и консультанта Всемирного банка, в первом тысячелетии до нашей эры эту землю заселили иранские кочевники, затем скифы, ахемениды, греки, арабы и монголы.

Три города Шелкового пути - Самарканд, Бухара и Хива – находятся на узбекской земле, а люди, идеи и товары, которые путешествовали по этому маршруту, стали частью культуры Узбекистана, в том числе его кухни. Во многом благодаря Шелковому пути кулинарная традиция Узбекистана представляет собой смесь Востока и Запада, предлагая жареное мясо и хлеб в тандыре из стран Центральной и Восточной Европы, таких как Турция, Иран и Марокко, а также вареные пельмени и лапшу из таких странах, как Китай, Непал и другие страны Восточной Азии. После обретения независимости кухня в Узбекистане сыграла роль в укреплении национального единства, в формировании отличительной идентичности, утверждают историки кулинарии Гленн Мак и Асель Сурина. Кулинарные традиции страны также изменились в результате глобализации, и миграция из других бывших советских республик также привнесла больше разнообразия в блюда.

Некоторые историки кулинарии считают, что оригинальная узбекская кухня обрела свой нынешний вид совсем недавно, всего 120–150 лет назад, когда страна также начала экспериментировать с продуктами и кулинарными приемами из европейской кухни. У Узбекистана разнообразная география - он состоит из пустынь, оазисов, долин и гор, и узбеки использовали свою землю, выращивали зерно и приручили скот. А новые инвестиции предоставили стране множество продуктов, которые также обогатили ее кухню. Большинство традиционных рецептов основано на модели "от фермы к столу" и имеют общий ингредиент: мясо и животный жир. Основные ингредиенты также включают муку (для приготовления таких блюд, как пельмени и лапша), рис, овощи и специи, такие как тмин, перец, кориандр, корица и лавровый лист.

Плов

Национальное блюдо Узбекистана олицетворяет развитие сельского хозяйства и животноводства страны. Его основные ингредиенты - жареный ягненок с луком и желтой или оранжевой морковью. Существует более 200 различных сортов плова, и он внесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Соревнования на лучший плов проводятся в сельских и городских общинах Узбекистана. Эти мероприятия имеют большое социальное и культурное значение, и в них принимают участие даже самые известные повара. Плов подают на встречах, праздниках, а также в качестве центрального блюда на свадьбах. Есть даже поговорка, согласно которой гости могут покинуть дом хозяина только после того, как поели плов. Ташкент и Самарканд - отличные места, чтобы попробовать плов. Посещение городского рынка позволит оценить впечатляющие способы приготовления блюда в гигантских железных котлах, называемых казанами.

Узбекские самсы

Узбекская самса очень похожа на самсу из Южной Азии: выпечка в форме треугольника с начинкой из мяса или овощей. Но самса была завезена в страну торговцами из Средней Азии в XIII и XIV веках, в то время как оригинальные узбекские самсы обычно фаршируются мясом и луком и запекаются в тандыре (глиняных печах), а не жарятся.

Узбекский хлеб

В Узбекистане трапеза без хлеба считается неполной. Хлеб выпекается в тандыре и обычно имеет округлую форму и плоский вид. Путешествуя по стране, вы можете найти уникальные узоры, нанесенные на хлеб, а также множество нюансов во вкусе. В каждом регионе есть свой способ изготовления теста и своя собственная техника выпечки, которая придает хлебу неповторимый вкус.

Шашлык, кавказский кебаб

Шашлык - один из многих видов кебабов, пришедших из Среднего Востока, состоящий из кусочков мяса, приготовленных на гриле и на вертеле. Вариации рецепта также можно найти в средиземноморской кухне и во всем Кавказском регионе. По всей стране существует несколько разновидностей шашлыка из разных видов мяса, но свинина встречается редко, поскольку большинство населения исповедует ислам.

Манты

Манты - это большие пельмени с начинкой из мяса, но в данном случае их готовят на пару в специальной посуде. Впервые манты попали в Узбекистан и Среднюю Азию из Китая, распространившись по России и другим странам Европы. Их обычно подают с йогуртом и зеленью для макания, что является еще одной классикой узбекской кухни.

Урюк и другие сухофрукты

В Узбекистане более мелкие сорта абрикоса называют урюк. Курага, изюм и разные виды орехов - фавориты узбекского народа. Климат страны позволяет фермерам выращивать различные виды абрикосов в течение большей части года, и они могут сушить их естественным путем на солнце или даже в тени. В ресторанах и за барными столами часто бывает тарелка с различными сухофруктами и орехами. На базарах и в супермаркетах вы также можете найти их в огромном количестве.

Лагман

Лагман, сытный суп с лапшой ручной работы, говядиной или бараниной и овощами, основан на китайском и непальском наследии страны. Рецепт также популярен во многих азиатских странах, но узбеки меняли и дополняли его, превратив его в основной продукт узбекской кухни.