В России выявили 19 492 случая COVID-19 за сутки

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 19,4 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 19 492 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 300 (6,7%) без клинических проявлений", -информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 1 498, в Санкт-Петербурге - 1 406, в Московской области - 849. В Крыму 319 новых случаев заболевания, в Ставропольском крае - 361, в Краснодарском крае - 250, в Дагестане - 187, в Чечне - 141, в Кабардино-Балкарии - 86, в Северной Осетии - 68, в Ингушетии - 71, в Адыгее - 59, в Карачаево-Черкесии - 47.

Суточный прирост составил 0,28%, общее число инфицированных в России достигло 6 863 541 человек.

За сутки выписан по выздоровлении 19 411 человек, за весь период – 6 131 446 человек.

Умерли за сутки 799 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 180 840 человек.