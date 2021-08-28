Армения настроена на новые пограничные провокации

25 августа на погранично-боевом пункте "Губадлы" недалеко от дороги, связывающей города Горис и Капан, произошел инцидент между армянскими и азербайджанскими пограничниками, в результате которого солдат ВС Азербайджана получил ножевое ранение в грудь. Баку сообщил об ответственности за произошедшее армянских военных, а Ереван поспешил заявить о ложных обвинениях в свой адрес.

"25 августа около 23:00 азербайджанская сторона закрыла участок Дербенд - Шурнух межгосударственной дороги Герус - Кафан. Транспортные средства с указанного участка были эвакуированы", - заявили в СНБ Азербайджана. Сейчас дорога снова открыта для всех видов транспорта и свободного передвижения граждан.

Очередной инцидент произошел на границе в том месте, где проложенный еще в годы СССР транспортный маршрут частично проходит по территории Азербайджана. Этот участок дороги характеризуется высокой интенсивностью движения. Практически все большегрузы, следующие из Ирана по территории в Армении, едут только по этой дороге, которая связывает север и юг республики. Существует всего лишь один объездной путь - по грунтовой дороге, который едва не может в полной мере заменить ранее перекрытый участок главной армянской транспортной артерии. К вечеру 26 августа ситуация усугубилась поскольку образовался многокилометровый затор из большегрузов, которые не смогли развернуться на узком участке дороги и повернуть обратно.

Интересно, что буквально за пару дней до трагического инцидента премьер-министр Армении Никол Пашинян с трибуны Национального собрания заявлял о личном стремлении как можно быстрее решить пограничный вопрос. Казалось бы, вот он - повод, который должен побудить руководство Армении, отказаться от политических спекуляций и признавать территориальную целостность Азербайджана, закрепив общепризнанные границы обеих республик во всеобъемлющем мирном соглашении. Но в действительности Пашинян вновь ввел общественность в заблуждение, поскольку первое, что произнес премьер, комментируя произошедший инцидент, это обвинения в адрес Азербайджана в дестабилизации обстановки на границе.

Армянская политическая элита не первый месяц приучает общественность к тому, что подобные провокации будут повторяться. Пашинян не спешить говорить, что ситуация в скором времени стабилизируется. В Ереване заявляли о необходимости расследования инцидента с привлечением следственных групп из Армении, России и Азербайджана, однако при этом именно армянская сторона старательно скрывает имена вероятных зачинщиков происшествия. При этом имя пострадавшего азербайджанского пограничника известно, а его госпитализация зафиксирована.

Власть в Армении демонстрирует напускную озабоченность проблемой, но не прикладывает усилий к миру, предпочитая спешно и демонстративно асфальтировать объездной участок дороги, который якобы должен стать альтернативой тому, который проходит по территории Азербайджана. Хотя пропускная способность объездного маршрута уступает действующей магистрали, Пашинян и его команда торопятся представить общественности промежуточное решение проблемы, реальная цель которой не снять межгосударственный вопрос, а лишь на время успокоить жителей южных городов Армении, которые в свете последних событий стали иначе смотреть на угрозу транспортной изоляции.

Ереван, несмотря на заявления об обратном, не хочет решать вопрос делимитации границ. Спешные дорожные работы на участке Сисиан - село Агвани - Мегри, который должен стать альтернативным маршрутом, демонстрируют курс нынешней армянской политической элиты, которая занимается поиском обходных путей, призванных отсрочить признание территориальной целостности Азербайджана. Пашинян намекает, что долгосрочного мира в регионе не будет, соответственно не будет никаких гарантий того, что военнослужащие Армении впредь не станут провоцировать азербайджанских пограничников, мешая им закрепиться на новых пунктах пропуска.

Вероятно, в скором времени активизируется армянская пропаганда, которая будет настойчиво обращаться в международные структуры с целью обратить их внимание на гуманитарную составляющую проблемы, несмотря на то, что в самой Армении никто проблему делимитации границы решать не собирается.