Лавров встретится с главой МИД Армении

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян проведут переговоры 31 августа в Москве, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Отмечается, что руководители министерств планируют обсудить договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Помимо этого, Лавров и Мирзоян обсудят текущую обстановку на государственной границе Азербайджана и Армении.

Напомним, что 19 августа президент республики Армен Саркисян назначил экс-спикера парламента Армении Арарата Мирзояна министром иностранных дел.