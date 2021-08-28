Спасатели потушили крупный пожар в Ялте

Возгорание в многоэтажном доме в Ялте ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

Пожар ликвидирован в 01:46 по московскому времени. Пострадавших и погибших нет", — сказано в сообщении.

Отмечается, что предварительной причиной пожара в доме могло стать замыкание электропроводки в технической надстройке.

Всего в тушении возгорания были задействованы 52 человека и 16 единиц техники.

Напомним, что накануне вечером, в 20:44, в Центр управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о пожаре в многоэтажном доме на улице Кривошты. Очаг возгорания располагался в технической надстройке на крыше. Спасатели эвакуировали из здания 17 человек.