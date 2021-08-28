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Россия завоевала золото Паралимпиады в настольном теннисе

Россия завоевала золото Паралимпиады в настольном теннисе

Российская спортсменка Елена Прокофьева выиграла соревнования по настольному теннису летних Паралимпийских игр в Токио.

В финале 50-летняя россиянка расправилась с представительницей Франции Леа Ферне – 11:4, 8:11, 11:8, 11:5.

Стоит отметить, что теннисистки представляют категорию атлетов с интеллектуальными нарушениями.

Таким образом, в копилке российских атлетов на Паралимпиаде уже 11 золотых наград.

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Вестник Кавказа

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