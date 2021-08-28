Пожар на месте взрывов в Казахстане ликвидирован

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев сообщил о ликвидации пожара на месте взрывов в воинской части Жамбылской области. Его слова приводит пресс-служба оборонного ведомства страны.

"Министр обороны Нурлан Ермекбаев, отвечая на вопросы журналистов в поселке Сарыкемер, отметил, что принимаются все меры для обеспечения 100% безопасности населения. Военнослужащие работают в очагах, пожары все потушены, имеются два тлеющих хранилища", - сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что граждане, которые ранее были эвакуированы, вернулись в свои дома. Исключение составили жители нескольких домов, построенных вблизи воинской части.