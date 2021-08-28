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В Казахстане объявлен траур по погибшим в воинской части

В Казахстане объявлен траур по погибшим в воинской части

В Казахстане 29 августа объявлен общенациональный траур по погибшим при взрывах на складах воинской части в Жамбылской области. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

"В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура", - написал он.

Глава государства подчеркнул, что погибшие военные и спасатели проявили "подлинный героизм и самоотверженность", и "навсегда останутся в памяти народа".

Напомним, что в результате взрыва на складах воинской части в Жамбылской области погибли 13 человек.

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Вестник Кавказа

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