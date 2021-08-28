Москвичей ожидает теплая суббота

В субботу в Москве температура повысятся до +24. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос Михаил Леус.

"На погоду в столичном регионе окажет влияние антициклон с северо-востока. В таких условиях в Москве переменная облачность, без осадков, сохранится преимущественно солнечная, сухая и тёплая погода. Температура воздуха плюс 22-24, по области - до плюс 25", — приводит его слова РИА Новости.

Леус также отметил, что в столице ожидается восточный ветер 4-9 м/с, атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.