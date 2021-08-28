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Легкоатлет Яремчук принес России золото Паралимпиады в Токио

Легкоатлет Яремчук принес России золото Паралимпиады в Токио

Россиянин Александр Яремчук стал чемпионом Паралимпийских игр в Токио в беге на 1,5 тыс м среди легкоатлетов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Отмечается, что спортсмен пробежал дистанцию за 3 минуты 52,08 секунды. Вторым к финишу пришел представитель Болгарии Християн Стоянов, бронза досталась Дэвиду Эмонгу.

Стоит добавить, что 26-летний Яремчук является двукратным чемпионом Европы и бронзовым призером мирового первенства.

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Вестник Кавказа

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