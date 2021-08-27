В Ростовской области призвали готовиться к войне или катастрофе

Власти Ростовской области выпустили проект постановления о создании и содержании запасов продовольственных, материально-технических, медицинских и иных товаров в целях гражданской обороны.

Отмечается, что запасы средств первой необходимости пригодятся в случае войны или чрезвычайной ситуации. Все это нужно будет хранить в специально отведенных местах, сообщает "Аргументы и факты".

В пунктах должны храниться хлеб, гречневая крупа, рис, макароны, рыбные и мясные консервы, сахар, чай, овощи, грибы и сухофрукты, соль и специи. В списке указаны также медицинские препараты. Продукты должны быть из расчета на 50 человек на срок до 6 месяцев.