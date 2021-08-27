Дагестан получил крупную партию вакцин от COVID-19

Очередная партия вакцинных препаратов от коронавируса прибыла в Дагестан, сообщает пресс-служба Минздрава РД.

В ведомстве уточнили, что поступило 51,2 тыс доз "Спутника V" и почти 41 тыс доз "Спутника Лайт".

По данным единого федерального регистра привитых от коронавируса на 27 августа, в Дагестане вакцинировались свыше 350 тыс человек, что составляет 27% от подлежащего контингента жителей республики.

"Процент использования вакцины в Дагестане превышает среднероссийский показатель и составляет 91%. С начала пандемии в республику было поставлено 504 296 доз вакцины от COVID-19. Вакцинация проводится четырьмя видами иммунопрепаратов: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", - сказано в сообщении.