Затопленный в июне дом теперь горит в Ялте

Битумная крыша горит у многоквартирного дома в Ялте, рассказала глава администрации города Янина Павленко.

"Очень серьезный пожар в Ялте. Кривошты, 10 - многострадальный дом, один из самых пострадавших во время потопа", - цитирует ее "Интерфакс-Юг".

По слова сити-менеджера, власти готовятся расселять жильцов. Пока они собрались на стадионе, уже очевидно, пятый этаж нужно будет эвакуировать.

ГУ МЧС по Крыму сообщает, что сигнал о пожаре поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 20:44 мск, очаг возгорания расположен в технической надстройке на крыше. На момент приезда спасателей площадь возгорания равнялась 50 кв м.